Financial Times: США считают, что Дерипаска отмывал деньги в интересах Путина

14.02.2020, 11:30, Новости дня

Американские власти считают, что миллиардер Олег Дерипаска отмывал и переводил средства в личных интересах Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которое пришло в ответ на запрос защиты бизнесмена.

Адвокаты Дерипаски требовали от Минюста США рассекретить материалы, из-за которые против бизнесмена ввели санкции. В конце декабря 2019 года министерство согласилось это сделать.

В письме OFAC говорится, что в 2016 году Дерипаска был «предположительно идентифицирован как один из людей, владеющий активами и отмывающих средства от имени» Путина.

В Минюсте считают, что в 2011 году российские власти не менее одного раза «использовали деловую активность Дерипаски в качестве прикрытия» для перевода средств для личного пользования Путина. Тогда он занимал пост премьер-министра.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал изданию, что «это неправда».

Дерипаска, комментируя Financial Times эти обвинения, завил, что Минюст не предоставил никаких фактов: «Только догадки, слухи и прочий вздор».



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