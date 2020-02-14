Боня, Соколовский, Воробьёв: Российские знаменитости рассказали о праздновании Дня влюблённых

14.02.2020, 11:21, Разное

В последние годы всё большее количество людей празднует 14 февраля, или День влюблённых, и отечественные знаменитости в этом плане не являются исключением. Виктория Боня, Влад Соколовский и Алексей Воробьёв рассказали, чем запомнился праздник, и как планируют отмечать его в этом году.
Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2», ведущая и бизнесвумен Виктория Боня в День влюблённых работает. В праздник она улетает в Швейцарию, где будет вести мероприятие, но не уточнила, какое именно. Знаменитость констатирует, что ей нравится день, посвящённый влюблённым людям, и она всегда с удовольствием его отмечает, а в прошлом году даже «совершила подвиг», признавшись в любви мужчине, однако более детально об этом не рассказала.


Влад Соколовский признаётся, что в юном возрасте более «трепетно» относился к Дню святого Валентина, дарил девушкам цветы и подарки, но сейчас «подостыл», а любовными историями вообще не хочет делиться, чтобы никто не чувствовал себя «обделённым». В целом праздник вызывает у исполнителя «тёплые ассоциации» с любимой картиной «День сурка», которую хотя бы раз стоит посмотреть каждому.


Певец Алексей Воробьёв считает День влюблённых одним из самых лучших праздников. Он мало кого оставляет равнодушным, вызывая слёзы радости и смех, яркие эмоции и лёгкую грусть. В этом году исполнитель решил отпраздновать «особенно» и подарит поклонникам новый клип «Пляшем я и Маша» — историю о настоящей любви и «комплимент всем прекрасным девушкам», информирует «Teleprogramma».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Дана Борисова рассказала о своём тайном поклоннике

03.02 / В Подмосковье школьница умерла в свой день рождения

14.01 / Мужчина устроил стрельбу на юге Москвы

06.12 / Найден сенсационный способ лечения рака

29.01 / Воссозданию единой культурной общности поможет книга «Абазинский ренессанс»

02.01 / Мнение: «На этом мы заканчиваем изучение истории польского государства»

03.12 / Храм Христа Спасителя в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва

12.02 / В Испании нашли тела двух россиян

19.01 / ВВС США показали первые летные испытания беспилотников X-61A Gremlins

26.12 / Мнение: Омерзительный извращенец

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика