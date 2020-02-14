Опубликованы новые технические подробности о смартфоне Sony Xperia 5 Plus

14.02.2020, 11:21, Разное

В Сети появилась новая информация о технических характеристиках Sony Xperia 5 Plus. Производитель собирался провести презентацию в конце февраля, но решил отменить ее, теперь компания готовится к анонсу флагманского устройства, но его дата пока не названа.

Новые подробности опубликовал китайский инсайдер. По его словам, смартфон Sony Xperia 5 Plus (Xperia 1.1) получит камеру, как у Samsung Galaxy S20+, состоящую из 4 модулей. При этом главный сенсор будет иметь разрешение 12 Мп и светосилу f/1.8. Кроме того, смартфон оснастят датчиком глубины 3D ToF, 64-мегапиксельным телевиком с функцией гибридного зума и f/2.0, а также широкоугольной 12-мегапиксельной камерой с f/2.2.

Ранее сообщалось, что в основу Sony Xperia 5 Plus лег микрочип Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ объемом 8 ГБ и ПЗУ размером 128 ГБ. Мобильное устройство имеет 6.6-дюймовый OLED-экран с поддержкой разрешения формата 4K HDR и модуль 5G связи.