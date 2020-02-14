Опубликованы новые технические подробности о смартфоне Sony Xperia 5 Plus

14.02.2020, 11:21, Разное

В Сети появилась новая информация о технических характеристиках Sony Xperia 5 Plus. Производитель собирался провести презентацию в конце февраля, но решил отменить ее, теперь компания готовится к анонсу флагманского устройства, но его дата пока не названа.
Новые подробности опубликовал китайский инсайдер. По его словам, смартфон Sony Xperia 5 Plus (Xperia 1.1) получит камеру, как у Samsung Galaxy S20+, состоящую из 4 модулей. При этом главный сенсор будет иметь разрешение 12 Мп и светосилу f/1.8. Кроме того, смартфон оснастят датчиком глубины 3D ToF, 64-мегапиксельным телевиком с функцией гибридного зума и f/2.0, а также широкоугольной 12-мегапиксельной камерой с f/2.2.

Ранее сообщалось, что в основу Sony Xperia 5 Plus лег микрочип Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ объемом 8 ГБ и ПЗУ размером 128 ГБ. Мобильное устройство имеет 6.6-дюймовый OLED-экран с поддержкой разрешения формата 4K HDR и модуль 5G связи.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Оксана Самойлова пожаловалась на плохое самочувствие перед родами

05.12 / «Слуги народа» сдали украинскую энергетическую безопасность Москве и …. сделали вас разом

01.02 / Мнение: «Она утонула» питерского Беглова

20.01 / Исследователи успешно использовали соль в борьбе с раком

15.12 / На пляж Калифорнии выбросило тысячи «рыб-пенисов»

12.02 / Мнение: ТОП-10 минусов жизни в США, которые дико бесят. Мнение русского

01.01 / В Jaguar Land Rover рассказали о новинках для российского рынка в 2020 году

06.12 / Шаляпину с перетянутым лицом вынесли суровый приговор

22.01 / Первая русская революция — «генеральная репетиция 1917 года»

21.12 / Эксперты рассказали, как реанимировать севший аккумулятор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика