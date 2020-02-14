Тюменским силовикам пообещали массовые чистки после вечеринки под лозунгом «Жизнь ворам!»

14.02.2020, 11:19, Новости дня

В тюменской полиции началась «внутренняя ревизия» после появления в Сети видео с вечеринки, на которой якобы правоохранители выкрикивали «АУЕ» и «Жизнь ворам!», пишут СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источника Ura.ru, в настоящее время массово проверяются страницы в социальных сетях полицейских, а также их личные связи. «Вслед за проверками последует кадровая чистка. Необходимо уволить сотрудников с сомнительной репутацией», – сообщил собеседник издания.

Как сообщалось ранее, на скандальном празднике заметили главу регионального ОБЭП Алексея Ушатого и его зама Артура Рузеева. Утверждается, что вечеринку затеял якобы сотрудник СКР Рафик Аглиуллин, отмечавший повышение до звания майора. По информации издания, сразу после появления видео Аглиуллин был уволен из рядов Следственного комитета с формулировкой «за нарушение присяги».

Источник издания добавил, что подобные проверки готовятся провести и в региональных управлениях Росгвардии и Следственного комитета.