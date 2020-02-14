В Румынской православной церкви заявили, что не против предоставления автокефалии ПЦУ

14.02.2020, 11:18, Новости дня

Румынская православная церковь не возражает против предоставления автокефалии Православной церкви Украины. Это следует из сообщения об итогах Священного синода, который заседал в Бухаресте 13 февраля, сообщает агентство православных новостей Romfea.

Синод Румынской православной церкви пришел к выводу, что между Вселенским и Московским патриархатами должен быть достигнут консенсус по вопросу автокефалии.

Церковь решила направить делегатов на всеправославную встречу в Аммане, созванную по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила для обсуждения «украинского вопроса». В делегацию войдут епископы, патриарх Даниил не поедет в Амман, пишет агентство.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

В 2019 году автокефалию ПЦУ признали Православная церковь Греции и Александрийский патриархат.

Епифаний заявил в январе 2020 года, что еще четыре поместные церкви готовятся признать ПЦУ, среди них – румынская, занимающая седьмое место в диптихе.

Иерусалимский патриарх Феофил предложил главам всех поместных церквей провести собор в Аммане для обсуждения «раскола» по украинскому вопросу. Вселенский патриархат заявил, что не примет участия в собрании, намеченном на конец февраля.