Корниенко: Позиция Зеленского – особый статус Донбасса в Конституцию не вписывать

14.02.2020, 11:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и представители «Слуги народа» считают, что закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не стоит. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина», опубликованном 13 февраля, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

«Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского – особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона – первого варианта и доработанного, а позже отозванного о внесении изменений в Конституцию по децентрализации – были без какого-либо «особого статуса», – сказал он.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», он напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО» до 31 декабря 2020 года включительно.

«Ждем внешнеполитического сигнала от президента», – сказал Корниенко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в сентябре 2014 года (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях об урегулировании конфликта на Донбассе). 

В статье 10 этого закона указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов. Остальные статьи закона не действуют, в частности об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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