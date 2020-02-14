Демократы в Конгрессе обеспокоены успехами Сандерса

14.02.2020, 11:14, Новости дня

Уверенный старт сенатора Берни Сандерса в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии вызывает беспокойство среди демократов в Конгрессе: многие предостерегают, что кандидат в президенты, называющий себя социалистом, может разрушить шансы партии на победу в Сенате и Палате представителей.

Демократы опасаются, что ярлык «социалист» и решительная поддержка таких инициатив как «Medicare для всех» и «Новый зеленый курс» отпугнет от Сандерса избирателей в благополучных умеренных округах, которые в 2018 году помогли демократам получить контроль над Палатой представителей, и в штатах, где сенаторы-республиканцы находятся в уязвимом положении.

Во вторник Сандерс с небольшим перевесом выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, а до этого показал уверенный результат в Айове и теперь считается фаворитом гонки наряду с бывшим мэром города Саут-Бенд Питом Буттиджичем.

«Я капиталист и горжусь этим», – заявил о себе недавно избранный конгрессмен Бен Макадамс, представляющий округ Солт-Лейк, который демократам будет непросто отстоять на следующих выборах.

Макадамс поддерживает бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и считает, что выдвижение в президенты такого кандидата, как Сандерс, может дать ему возможность «продемонстрировать независимость» от партии.

Еще один конгрессмен-новичок Том Малиновски, представляющий другой округ с жесткой конкуренцией, убежден, что демократам нужен кандидат, который «не будет пугать всех этих будущих бывших республиканцев больше, чем Трамп».

Признавая, что республиканцы пытаются навесить ярлык «социалист» на всех демократов, Малиновски отмечает: «Есть один кандидат, в случае которого это правда».

Член Палаты представителей Дина Тайтус, поддерживающая кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена, на этой неделе предупредила группу избирателей-демократов в штате Невада, что в случае выдвижения Сандерса отбить у республиканцев Сенат не удастся.

«Это абсолютно невозможно, потому что всех будут стричь под одну гребенку. Возможно, мы потеряем места и в Палате представителей», – заявила она.

В частных беседах другие демократы высказываются более емко: по словам одного конгрессмена, коллеги в колеблющихся штатах откровенно напуганы перспективой выдвижения Сандерса, другой отмечает, что умеренных законодателей все больше беспокоит, как эта номинация отразится на шансах партии удержать Палату представителей и завоевать Белый дом.

Конгрессмены пожелали сохранить анонимность.

Между тем республиканцы радостно потирают руки.

«Это сбывшаяся мечта любого республиканца», – сказал о возможном выдвижении Сандерса конгрессмен Том Коул, ранее возглавлявший комитет партии по проведению предвыборных кампаний.

Республиканцам предстоит тяжелая борьба за восстановление контроля над Палатой представителей, где из 435 мест 232 заняты демократами, 197 – республиканцами, одно – независимым конгрессменом и пять пустуют. В Сенате республиканцы занимают 53 места из 100 и, как ожидается, сохранят большинство.