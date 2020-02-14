Захарова отправилась на «баталии» в Мюнхен

14.02.2020, 11:12, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию из самолета по пути в Мюнхен, где 14-16 февраля пройдет ежегодная, 56-я, конференция по безопасности.

«Вперед на Мюнхен! Нас ждут баталии «на полях» конференции по вопросам политики безопасности. «Бить буду сильно, но аккуратно», – написала Захарова в своем Instagram.

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Публикация от Maria Zakharova (@mzakharovamid) 13 Фев 2020 в 11:20 PST

Ожидается, что в Мюнхенской конференции примут участие порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран. Делегацию РФ возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Россия участвует в форуме с конца 1990-х годов. На 43-й конференции в 2007 году выступал президент РФ Владимир Путин. Тогда он единственный раз участвовал в этом форуме. Речь российского лидера получила большой резонанс.

Президент подверг критике политику, проводимую США и НАТО (в частности, расширение альянса и планы по развертыванию американской системы ПРО в Чехии и Польше и военных баз альянса в Румынии и Болгарии). Путин подчеркивал, что «для современного мира однополярная модель невозможна». Президент РФ отмечал, что вся система права Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и навязывается другим государствам.

Многие западные наблюдатели расценили это выступление как «самое жесткое со времен холодной войны».