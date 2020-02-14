В пробах боксера Кушиташвили обнаружены следы кокаина

14.02.2020, 11:06, Новости дня

Медицинское освидетельствование боксера Георгия Кушиташвили выявило, что двукратный чемпион РФ употреблял наркотические вещества. В анализе мочи спортсмена обнаружены следы кокаина.

Экспертиза подтвердила, что Георгий Кушиташвили принимал кокаин. Об этом говорят результаты биохимического анализа мочи. Кроме того, в тестах найдены каннабиноиды, что указывает на употребление марихуаны. Открывшиеся факты могут стать отягчающими обстоятельствами.

2 февраля Георгий Кушинашвили был задержан Росгвардией при попытке овладеть заложенным тайником с наркотическими веществами. Боксер оказал сопротивление правоохранительным органам и сломал нос одному из сотрудников. Кушинашвили предъявлены обвинения в в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.