Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек

14.02.2020, 11:06, Новости дня

В Сети опубликованы кадры, снятые на месте страшной аварии, произошедшей около пяти часов утра в пятницу, 14 февраля, на границе Знаменского и Сампурского районов Тамбовской области.

 

По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, водитель "Газели" нарушил ПДД, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

После удара "Газель" загорелась, водитель и пассажиры погибли на месте.

 

Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП. Все они находились в салоне транспортного средства, оказавшегося на встречной полосе.

 

Кроме того, повреждения получил мужчина, управлявший грузовиком. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.



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