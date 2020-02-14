Экс-сотрудника прокуратуры задержали по подозрению в убийстве сожительницы

14.02.2020, 11:05, Новости дня

Бывшего сотрудника прокуратуры задержали в Северной Осетии по подозрению в убийстве сожительницы, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по республике.

В СК сообщили, что по подозрению в убийстве задержали 57-летнего экс-сотрудника прокуратуры Республики Северная Осетия-Алания. Отмечается, что потерпевшая была его сожительницей, передает ТАСС.

«4 января 44-летняя женщина ушла из дома, расположенного в селении Кобань Пригородного района, и пропала. 13 февраля в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала с сожителем, было обнаружено захороненное тело потерпевшей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – добавили в ведомстве.

Подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявят обвинение в убийстве.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанным якобы является бывший сотрудник прокуратуры Игорь Чельдиев, он был уволен из ведомства в 2018 году после видеороликов в соцсетях, в которых рассказывал о деятельности республиканской прокуратуры.

Ранее трижды судимый мужчина убил бывшую жену, сына и пасынка в Татарстане.



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