В РФ создали гладкоствольный аналог винтовки M16

14.02.2020, 11:05, Новости дня

Компания «Промтехнология» (производитель винтовок ORSIS) разработала гладкоствольный аналог американской штурмовой винтовки AR-15 (принята на вооружение ВС США как M16), сообщили в компании.

«Ранее мы уже создали винтовки типа AR-15 под патрон НАТО 5,56 на 45 мм и под советский автоматный 7,62 на 39 мм. Теперь наши конструкторы адаптировали известную платформу под очень интересный российский гладкоствольный патрон .366 ТКМ», – передает РИА «Новости» сообщение ORSIS.

Охотничий патрон .366 ТКМ (9,5 на 38 мм) разработан компанией «Техкрим» для гладкоствольного оружия с частично нарезным стволом или стволом с нарезной насадкой. По российскому законодательству он считается патроном к гладкоствольному оружию.

«Идея была создать оружие, которое близко по характеристикам к нарезному, но для покупки которого не надо ждать пять лет стажа владения гладкоствольным оружием», – сообщили в ORSIS.

По российскому законодательству для приобретения нарезного оружия нужен пятилетний стаж владения гладкоствольным. Ствол новой винтовки ORSIS выполнен с так называемой сверловкой Ланкастера, поэтому она не попадает под определение нарезного оружия по ГОСТ 28653-90: в канале ствола этого варианта AR-15 нет каких-либо пазов, канавок или вырезов.

В то же время ствол со сверловкой Ланкастера придает пуле вращение, что обеспечивает ее большей устойчивостью в полете. Как отметили в компании, в ходе ранее завершенных испытаний гладкоствольная AR-15 показала кучность, сопоставимую с кучностью нарезной реплики винтовки под патрон 7,62 на 39 мм – от 0,7 до 1,5 угловой минуты.

Ранее российские оружейники сделали аналог винтовки М16 под советский патрон.



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