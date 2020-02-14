Названы 4 лучших продукта для быстрого восстановления после тренировки

14.02.2020, 11:04, Разное

После тяжёлой тренировки в спортзале организму нужно восстановиться и получить дополнительную энергию. Эксперты в области медицины и здоровья назвали 4 продукта, которые помогут быстрее восполнить силы.

В первую очередь специалисты рекомендуют не «затягивать» с приёмом пищи после тренировки. Желательно есть не позднее, чем через три часа, и при этом соблюдать соотношение углеводов и белков 2:1, что поможет последнему быстрее усвоиться организмом. В рационе обязательно должен присутствовать шпинат либо другой овощ из крестоцветных. В их составе большое количество витаминов и питательных веществ, поэтому употребление данных продуктов способствует быстрому восстановлению и помогает избежать воспалений.

Второй продукт – зелёный чай. Благодаря полифенолам и антиоксидантам он помогает регулировать окислительное повреждение, возникающее во время тренировок. Восполнить запасы углеводов и калия могут бананы, а овсянка насытит организм полезными веществами и, к тому же, снизит на 9% риск преждевременной смерти.