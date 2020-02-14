Певица Алена Свиридова полностью довольна своей пенсией

14.02.2020, 11:04, Разное

Артистка Алёна Свиридова рассказала, что полностью довольна размером своей пенсии. Назвать же точную сумму певица отказалась.
В ходе общения с журналистами, Алёне Свиридовой задали вопрос о пенсионных выплатах, которые она получает от государства. Заслуженная артистка РФ не стала скрывать, что полностью довольна размером ежемесячных перечислений из ПФР. Несмотря на это, назвать точную сумму она тактично отказалась.

Причиной для этого стала банальная вежливость. Артистка объяснила, её мало интересуют размеры выплат коллег, и ей бы тоже не хотелось развивать подобные темы.



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