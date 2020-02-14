RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал историю защитника Ленинграда

14.02.2020, 10:58, Новости дня

Телеканал RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал о ветеране Великой Отечественной войны, защитнике Ленинграда Константине Мелешко.

Константин Мелешко начал войну в 18 лет в блокадном Ленинграде, а победу встретил под Берлином. Он рассказал журналистам о морозе и голоде в разведке в 1941 году, а также о том, как подорвался на мине в 1942-м и оставил свою фамилию на стенах Рейхстага.

«Константин Федорович просит рассказать ему ваши истории. Пишите: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Федоровичу. Мы обязательно передадим все ваши письма», – информирует RT.

Ранее в феврале телеканал RT предложил зрителям отправлять ему письма в адрес участников Великой Отечественной войны, чтобы после передать эти послания ветеранам.

Также сообщалось, что каждый ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в России, получит бесплатный мобильный телефон для связи с профильными службами и волонтерами.



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