Симоньян предложила спасти украинцев в Ухане

14.02.2020, 10:58, Новости дня

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о панике среди украинских граждан, находящихся в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане.

«А вот если бы мы взяли да и вытащили этих бедняг-украинцев, это было бы очень круто. И очень по-русски», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее уроженка Украины Екатерина Бондарева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказала о панике среди украинцев в китайском Ухане, которых Киев отказался эвакуировать на родину «по техническим причинам».