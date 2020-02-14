Симоньян предложила спасти украинцев в Ухане

14.02.2020, 10:58, Новости дня

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщение о панике среди украинских граждан, находящихся в охваченном вспышкой коронавируса китайском Ухане.

«А вот если бы мы взяли да и вытащили этих бедняг-украинцев, это было бы очень круто. И очень по-русски», – написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее уроженка Украины Екатерина Бондарева в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» рассказала о панике среди украинцев в китайском Ухане, которых Киев отказался эвакуировать на родину «по техническим причинам».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Хет-трик Кугрышева помог «Салавату Юлаеву» победить во Владивостоке

29.01 / «98% ходатайств о прослушке и доступе к личной переписке людей суды и так удовлетворяют» — юрист

10.12 / В Крыму работает и обходит санкции компания, связанная с Lufthansa – расследование НВ

13.02 / Гаджеты: Samsung и Microsoft станут партнерами при разработке облачного игрового сервиса Project xCloud

25.01 / Помпео обругал телеведущую после вопроса об Украине

07.01 / «Ryzdvyana. Ой як же було». Kazka презентовала клип. Видео

19.01 / В Киеве удерживали 11 детей в незаконном детском саду – полиция

26.12 / Неадекватный посетитель Сбербанка сообщил о минировании головного офиса

31.12 / Освобожденные экс-«беркутовцы» заявили, что не применяли оружие в ходе Революции достоинства

06.12 / Сингапур собрался продать задолжавшее из-за санкций США российское судно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика