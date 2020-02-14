Транспортным коридором Благовещенск — Хэйхэ воспользуются еще около 20 россиян

14.02.2020, 10:52, Новости дня

Сегодня будет открыт новый временный транспортный коридор между Хэйхэ и Благовещенском. Планируется, что им должны воспользоваться около 20 россиян. На левом берегу их будут встречать будут врачи и специалисты Роспотребнадзора, сообщает ГТРК "Амур".

В 14 часов из областного центра в КНР отправится автобус, который уже через час доставит пассажиров на российский пропускной пункт. Здесь им два раза измерят температуру, и только после допустят к паспортному контролю.

Напомним, временный транспортный коридор будет открыт уже в седьмой раз. С того момента, как в Приамурье были введены особые меры безопасности из поднебесной прибыли более полутора тысяч наших соотечественников. Все они обязаны просидеть на домашнем карантине в течение двух недель.

"У большого количества человек уже истек этот четырнадцатидневный период. Они прошли все обязательные лабораторные исследования. На сегодняшний момент ни одного подтвержденного случая заболевания у граждан, прибывших в ранний период, зарегистрировано не было", — рассказала руководитель отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Короткоручко.

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ГТРК "Амур"