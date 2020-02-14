В Подмосковье поймали финансиста ИГ

14.02.2020, 10:52, Новости дня

В Московской области сотрудники ФСБ задержали члена законспирированной ячейки, переправившей для террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) более 25 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

Отмечается, что задержанный — житель Московской области 1986 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности" УК РФ.

Во время обыска по адресу проживания подозреваемого обнаружены средства связи, платежные инструменты и другие вещественные доказательства его противоправной деятельности.



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