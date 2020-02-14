Трамп заявил, что может запретить помощникам слушать его телефонные разговоры

14.02.2020, 10:52, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить давнюю практику, позволяющую сотрудникам администрации слушать телефонные разговоры президента с иностранными лидерами.

Напомним, дело об импичменте в отношении Трампа было спровоцировано его июльской телефонной беседой с президентом Украины.

«Возможно, я вообще искореню эту практику», – сказал Трамп в интервью радиоведущему Джеральдо Ривере, которое вышло в эфир в четверг.

Трампа представили к импичменту из-за его решения заморозить выделенную для Украины военную помощь.

Демократы в Палате представителей настаивали, что Трамп злоупотребил полномочиями, попросив Украину провести расследования в отношении его политического соперника Джо Байдена и других демократов в обмен на помощь. Президента также обвинили в воспрепятствовании работе Конгрессу из-за его отказала предоставить документы и свидетелей.

Разговор Трампа и Зеленского, состоявшийся 25 июля, слушали госсекретарь Майк Помпео и несколько сотрудников Белого дома.

Это стандартная практика для любой администрации. Помощники, работающие в звукоизолированной Ситуационной комнате в западном крыле, вели стенограмму разговора. Затем Совет по национальной безопасности подготовил меморандум о разговоре, который считается официальной записью.

Белый дом стал менее охотно распространять эти документы после того, как в СМИ просочилась информация о разговорах президента с иностранными лидерами, в том числе Мексики, отмечают два знакомых с ситуацией источника.

Как рассказал Ларри Пфайфер, 30 лет проработавший в разведке и координировавший работу Ситуационной комнаты при Обаме, его предшественник говорил ему, что Белый дом перестал записывать телефонные разговоры президентов на пленку в 1970-е годы, после того, как Никсон записал 3 700 часов своих разговоров. Стенограммы этих звонков использовались в рамках расследования Уотергейтского дела и последующих слушаний по импичменту.

«Эта давняя практика призвана помочь президенту и защитить его. Она позволяет президенту и советнику по национальной безопасности отследить любые договоренности, достигнутые в ходе разговора, и быстро и точно опровергнуть все некорректные заявления, сделанные другой стороной», – пояснил Пфайфер, добавляя, что это также позволяет сотрудника Белого дома принимать дальнейшие меры для реализации решений президента.

Пфайфер, в настоящий момент возглавляющий Центр разведки, политики и международной безопасности им. Майкла Хейдена при Университете Джорджа Мэйсона, отметил, что записи телефонных разговоров президента также исполняют важную историко-архивную функцию.

«Прекратив эту практику, президент только сделает себе же хуже, – заявил он. – И это лишь наводит на мысль, что президенту есть что скрывать от собственных сотрудников».