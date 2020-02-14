Кокорин в ближайшие дни присоединится к «Сочи»

14.02.2020, 10:51, Новости дня

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ближайшее время присоединится к "Сочи". 28-летний футболист арендован сочинцами до конца сезона.

"Сочи" находится в Турции на тренировочном сборе. Туда же отправился "Зенит-2", в составе которого пребывает Александр Кокорин. Уже в Турции Александр прибудет в расположение своей новой команды. Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что чемпионы страны ждут официального подтверждения по переходу Кокорина. Пресс-служба "Сочи" рассказала, что Александр должен присоединится к команде в ближайшее время.

"Зенит" собирался отдать Кокорина в аренду в "Сочи" еще несколько недель назад. Однако сам футболист отказался переходить в последнюю команду премьер-лиги. Но всем заинтересованным сторонам удалось прийти к согласию, и Александр Кокорин продолжит карьеру в "Сочи".



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