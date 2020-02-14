Россия отказалась платить за атрибутивный механизм ОЗХО

14.02.2020, 10:51, Новости дня

Россия вычитает из своих ежегодных платежей в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) средства на атрибутивный механизм установления виновных за применение химоружия, сообщил российский посол в Гааге Александр Шульгин.

В интервью РИА «Новости» он подчеркнул, что неприятие атрибутивного механизма является принципиальной позицией Москвы.

Напомним, в ноябре 2018 года члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержали предложение об увеличении бюджета для создания атрибутивной группы, которая будет определять виновных в использовании химического оружия. РФ выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.

Год спустя, в ноябре 2019-го, ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год, против которого выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.

«Считаем, что мы имеем дело с вопиющим случаем, когда решение по бюджету организации, выгодное лишь определенной группе государств, навязывается всем остальным», – подчеркнул Шульгин.

По его словам, РФ делает из этого выводы и реагирует должным образом. «Платить за атрибуцию мы не намерены. Ассигнования на эти цели, которые нам навязывают вопреки нашей воле, мы просто вычитаем из своей доли ежегодных бюджетных платежей», – сказал он.

Шульгин отметил, что РФ по-прежнему резко критически относится к деятельности обвинительного механизма ОЗХО. Актуальность темы сомнительных методов поиска виновных за химпреступления на сирийской территории еще более возросла после того, как стало известно о махинациях при подготовке доклада о событиях в сирийской Думе в апреле 2018 года, подчеркнул он.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Неудачная попытка преследования нарушителя в Самаре попала на видео

05.12 / Полиция рассматривает две версии пожара в центре Одессы

06.12 / Kia получила ОТТС на паркетник Mohave в России

17.01 / «Восстановлению не подлежит»: в Томске на авто рухнула башня

13.12 / Дома «Укрбуда» достроит «Киевгорстрой» – Зеленский

19.01 / «Атака на американцев» — адвокаты Трампа ответили на обвинения по импичменту

11.12 / «Охматдет» достроят раньше на три – четыре месяца – Офис президента

25.12 / В Харьковской области следователь продавал в РФ информацию с закрытым доступом

23.01 / Диетолог предупредил о «заразности» ожирения

10.02 / Еще один повод не бояться посылок из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика