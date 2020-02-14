Россия отказалась платить за атрибутивный механизм ОЗХО

14.02.2020, 10:51, Новости дня

Россия вычитает из своих ежегодных платежей в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) средства на атрибутивный механизм установления виновных за применение химоружия, сообщил российский посол в Гааге Александр Шульгин.

В интервью РИА «Новости» он подчеркнул, что неприятие атрибутивного механизма является принципиальной позицией Москвы.

Напомним, в ноябре 2018 года члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) поддержали предложение об увеличении бюджета для создания атрибутивной группы, которая будет определять виновных в использовании химического оружия. РФ выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.

Год спустя, в ноябре 2019-го, ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год, против которого выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.

«Считаем, что мы имеем дело с вопиющим случаем, когда решение по бюджету организации, выгодное лишь определенной группе государств, навязывается всем остальным», – подчеркнул Шульгин.

По его словам, РФ делает из этого выводы и реагирует должным образом. «Платить за атрибуцию мы не намерены. Ассигнования на эти цели, которые нам навязывают вопреки нашей воле, мы просто вычитаем из своей доли ежегодных бюджетных платежей», – сказал он.

Шульгин отметил, что РФ по-прежнему резко критически относится к деятельности обвинительного механизма ОЗХО. Актуальность темы сомнительных методов поиска виновных за химпреступления на сирийской территории еще более возросла после того, как стало известно о махинациях при подготовке доклада о событиях в сирийской Думе в апреле 2018 года, подчеркнул он.