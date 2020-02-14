Робот-курьер «Яндекса» начал доставлять посылки с маркетплейса «Беру»

14.02.2020, 10:51, Новости дня

Осенью прошлого года «Яндекс» объявил о создании робота-курьера «Яндекс.Ровер». С тех пор эти своеобразные шестиколёсные беспилотные чемоданы развозили документы между корпусами московской штаб-квартиры поисковика. Теперь же в компании объявили, что роботов обучили новому навыку.

На новом этапе испытаний «Роверу» поручили доставку сотрудникам «Яндекса» покупок, сделанных ими на маркетплейсе «Беру». Тест приурочили к 14 февраля, когда из-за Дня святого Валентина заказов в офис больше, чем обычно.

Это первая интеграция самоуправляемого робота в существующий сервис компании. Новая опция доставки добавилась в меню выбора типа доставки сервиса «Беру» для сотрудников «Яндекса». Сначала пользователь получает запрос о готовности принять заказ, а, подтвердив его, указывает номер подъезда, куда будет доставлена посылка.

Перемещения «Ровера» отображаются на карте на смартфоне заказчика, по прибытии он присылает уведомление. Крышка добравшегося до пункта назначения робота открывается нажатием кнопки в приложении.

В будущем в «Яндексе» собираются применять «Роверов» для доставки заказов в сервисах «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка», в складской логистике, и т.д.

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Вести.Hi-tech



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Робот-курьер «Яндекса» начал доставлять посылки с маркетплейса «Беру»

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