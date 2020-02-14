Бэнкси создал «валентинку» ко Дню влюбленных

14.02.2020, 10:51, Новости дня

В Бристоле появилось граффити британского художника Бэнкси, посвященное Дню всех влюбленных.

Снимок работы уличный художник разместил на своей странице в Instagram.

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Публикация от Banksy (@banksy) 13 Фев 2020 в 4:02 PST

 

На «валентинке» девочка стреляет из рогатки. Над ней по траектории выстрела располагается яркое красное пятно, напоминающее салют или взрыв. Пятно выполнено из пластиковых цветов и листьев.

Одной из первых о новой работе Бэнкси сообщила Ассоциация сомалийской общины Бристоля и поблагодарила автора работы.

Известно, что Бэнкси родился в Бристоле в 1974 году. С 1990-х годов он занимается граффити. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность. 

В декабре Бэнкси нарисовал новое социальное граффити к Рождеству в городе Бирмингем в Великобритании. 



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