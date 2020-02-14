Врач рассказал об опасностях ранней весны для здоровья

14.02.2020, 10:51, Новости дня

Ранняя весна, которую обещают синоптики, может обернуться для горожан проблемами со здоровьем.

По мнению медиков, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются пожилые люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания.

"Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления", — рассказал газете "Вечерняя Москва" врач-геронтолог, кардиолог Юрий Конев.

По его словам, в периоды скачков атмосферного давления люди из группы риска могут испытывать головные боли, обострение сосудистых заболеваний, боли в сердце и суставах.

Чтобы снизить риски, врач порекомендовал следить за прогнозом погоды и в особо опасные дни снижать физическую активность, не употреблять алкоголь, отказаться от курения жирной пищи и не забывать принимать прописанные лекарства.

Согласно прогнозу, составленному Гидрометцентром России, в марте погода в Москве, вероятно, повторит сценарий 1984 года, когда температура преимущественно колебалась в районе нулевой отметки. При этом в отдельные дни воздух прогревался до плюс 5-6 градусов, а потом температура падала до минус 2-5 градусов.

Ранее столичный департамент здравоохранения выпустил предупреждение для аллергиков, что из-за теплой погоды сезон цветения может начаться в городе раньше обычного.