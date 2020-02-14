Российский военный сделал девушке предложение с помощью танков

14.02.2020, 10:19, Новости дня

Такого масштабного предложения еще не делал никто.

Предложение руки и сердца при поддержке экипажей боевых машин сделал лейтенант Таманской дивизии своей возлюбленной. Произошло все на подмосковном полигоне Алабино.

«Мы с тобой очень давно вместе, пережили расстояние и время, поэтому выходи за меня?» — спрашивает лейтенант.

В окружении танков Т-72Б3, которые выстроились вокруг молодых людей в форме сердца, усомниться в серьезности намерений командира взвода было просто невозможно.

«Да», — ответила девушка.

Такого масштабного предложения еще не делал никто. Не исключено, что сама свадьба пройдет во время «Танкового биатлона» этим летом.

Ранее, молодой человек сделал предложение медсестре в той же палате, где она спасла ему жизнь.