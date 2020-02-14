Влюблённый попугай выбрал неправильную пассию

14.02.2020, 10:29, Новости дня

Кавалер подкатывает к даме сердца, пытаясь потеребить её пёрышки и соблазнительно двигая пальцами на лапах.

Попугай воспылал страстью к сове, которая осталась холодна к его попыткам свести близкое знакомство.

Зрителей, посмотревших этот видеоролик, не могло не насмешить и не умилить зрелище того, как кавалер подкатывает к даме сердца, пытаясь потеребить её пёрышки и соблазнительно двигая пальцами на лапах.

Как ни жаль, но главный герой вряд ли добьётся взаимности, и придётся ему искать более сговорчивую птицу.

Ранее попугай покорил своим свистом русской народной песни, которую подзабыли



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