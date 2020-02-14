В «Яндекс.Такси» придумали, как сэкономить пассажирам время и нервы

14.02.2020, 10:47, Новости дня

Теперь заказать машину можно за двое суток до поездки.

Агрегатор «Яндекс.Такси» придумал, как сэкономить пассажирам время и нервы. В этом поможет новая функция сервиса.

Большинство людей так или иначе пользуются услугами такси. Это и поездки по работе, и необходимость ранним утром успеть на первый рейс в аэропорт. Однако при современном ритме жизни, когда день буквально расписан по минутам, вовремя вызвать такси попросту не получается, что может привести к неприятным ситуациям.

Так, жительница Краснодара Ольга Исакова дважды за прошлый год опаздывала на самолет.

«Я всегда не могла четко рассчитать время. Вроде еще много, а потом смотришь на часы, а его совсем нет. Так было и тогда. Кинулась заказывать такси в последний момент и в итоге приехала в аэропорт как раз в тот момент, когда регистрация на рейс была закрыта. В итоге пришлось приобретать билеты на другой, а это лишние траты и потеря времени», – рассказала Ольга.

С похожей ситуацией столкнулся и Игорь Колесниченко, только ему нужно было успеть до работы отвезти свою собаку к ветеринару. Однако далеко не все водители согласны перевозить в машинах животных.

«Пока нашелся водитель, готовый перевезти меня с собакой, я потерял с полчаса. В итоге опоздал на работу и получил штраф. Конечно, собака мне важнее, но было неприятно», – рассказал Игорь.

Избежать подобного на самом деле легко, достаточно сделать предзаказ, (а в случае поездки с домашними животными нужно просто указать комментарий к заказу). Так, «Яндекс.Такси», идя навстречу пожеланиям своим клиентам, запустил подобный сервис в семи городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре. Однако уже в ближайшее время он должен заработать и в других городах.

Новая функция доступна в тарифах Эконом, Комфорт, Комфорт+, а также в Ultima Яндекс.Такси (премиальные классы Business, Premier и Elite).

Заказать машину можно в интервале от получаса до двух дней. Достаточно просто в пожеланиях к заказу нажать на кнопку «Запланировать поездку», а затем выбрать нужную дату и время.

Стоит отметить, что в момент предзаказа приложение покажет его приблизительную стоимость. Точна же цена поездки станет известна уже тогда, когда машина найдётся.

Оплатить поездку, сделанную по предзаказу, можно наличными, картой или при помощи корпоративного или семейного аккаунта. Деньги спишутся, как и в случае с обычной поездкой.