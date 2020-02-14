Бойцов клуба Хабиба Нурмагомедова осудили на 20 месяцев

14.02.2020, 10:47, Новости дня

Они избили призёра чемпионата России по самбо.

Пятерых бойцов клуба MMA Eagles Moscow Хабиба Нурмагомедова осудили на 20 месяцев за причинение вреда средней тяжести. Приговор связан с нападением на в 2017 году на призёра чемпионата России по самбо — Шамиля Курамагомедова. Об этом сообщил Mash.

По версии следствия, бойцы и их тренер Феликс Уруджев, четырёхкратный чемпион России, хотели убить самбиста по заказу олигарха Зиявудина Магомедова. Сейчас бизнесмен находится под арестом.

По данным Mash, Магомедов якобы предложил Курамагомедову поучаствовать в криминальной схеме «по отжиму торгового порта Махачкалы», но тот отказался. Из-за этого спортсмена решили убить, однако бойцов спугнули прохожие. В результате Курамагомедов отделался травмами.

В то же время, по данным источников «Коммерсанта», бойцы Eagles MMA Team избили Курамагомедова из-за желания последнего занять место Дениса Клопнева в должности начальника службы безопасности.

Нападение на Шамиля Курамагомедова произошло 12 июня 2017 года в Москве. Спортсмен получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. При этом об избиении самбиста стало известно только в ноябре, когда пострадавший написал заявление.

Первоначально дело было заведено в отношении неустановленных лиц, но ситуация изменилась после ареста братьев-бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также экс-главы входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артура Максидова. Из обвиняют в организации преступного сообщества, растрате и мошенничествах.

Летом 2018 года дело о нападении на самбиста было переквалифицировано с покушения на убийство на умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

По делу проходили четырехкратный чемпион страны по смешанным единоборствам и армейскому рукопашному бою тренер Феликс Уруджев, бронзовый призер чемпионата мира по ушу-саньда Исмаил Алиев, а также четверо бойцов Eagles MMA Team.

Ранее стало известно, что счета Хабиба Нурмагомедова оказались заблокированы.



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Бойцов клуба Хабиба Нурмагомедова осудили на 20 месяцев

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