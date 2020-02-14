Анализы боксера Кушиташвили подтвердили употребление кокаина

14.02.2020, 10:44, Новости дня

Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона РФ по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина, сообщила прокурор.

«Прошу приобщить результаты медицинского освидетельствования, согласно которым в его моче обнаружен кокаин», – передает ТАСС слова прокурора на заседании во Втором окружном военном суде, где рассматривается жалоба на арест спортсмена.

Кушиташвили сломал нос сотруднику Росгвардии. Позже было возбуждено уголовное дело. Так как Кушиташвили является военнослужащим, дело расследуют следователи военного следственного управления СК.

Также стало известно, что у боксера якобы изъяли 0,5 грамма чистого кокаина. Спортсмен вину не признает. При этом его адвокат сообщал, что Кушиташвили не знал, что в его куртке есть сверток с наркотиками.



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