Йовович: Одна из самых важных вещей для меня – убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя не замеченными

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась в Instagram снимками со своей средней дочерью Дашиэл.

«Одна из самых важных вещей для меня – убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя не замеченными, особенно Дашиэл, которая за одну ночь превратилась из «ребенка» в «среднего ребенка», – написала Йовович.

Она отметила, что, невзирая на большуя занятость и проблемы со здоровьем у младшей дочери Ошун, она уделяет должное внимание Дашиэл.

«Это было трудно, потому что мы провели так много времени в больнице с самого рождения, и мое лишение сна заставляет пытаться заснуть, когда ребенок спит, поэтому вчера я нашла возможность провести день со своей удивительной средней частью. Мы с удовольствием играли в игры, смотрели шоу и щекотали друг друга, и это было настолько приятное чувство, что я полностью воссоединилась с моей удивительной маленькой девочкой», – рассказала актриса..

One of the most important things for me is making sure that just because there’s a new baby in the house doesn’t mean my older kids will feel overlooked, especially @dashielanderson who overnight went from being “the baby” to being “the middle child”. Between @evergaboanderson’s school and work schedule and Osian’s jaundice and all day/night nursing and me not getting much sleep schedule, I’m trying to pay extra attention to Smushy so she doesn’t get relegated to that less than desirable status. It’s been difficult because we’ve spent so much time at the hospital since the birth and my sleep deprivation makes it necessary to try and sleep when the baby sleeps, so yesterday I made a concerted effort to spend the day with my amazing middle one. We had a blast playing games, watching shows and tickling each other and it was so satisfying feeling completely reconnected with my amazing little girl. * #dashielanderson #reconnecting #happyplace #daughters

О том, что Йовович стала мамой в третий раз, сообщила ее старшая дочь Эва. У новорожденной дочери актрисы обнаружили тяжелую форму желтухи.

Мила Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары есть еще две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.