США ввели санкции против трех российских предприятий ВПК

14.02.2020, 10:42, Новости дня

Государственный департамент США ввел санкции против трех российских предприятий военно-промышленного комплекса в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения. Документ опубликован в Федеральном реестре США 12 февраля, санкции вступили в силу 3 февраля.

Ограничениям подвергнуты Это Кумертауское авиационное производственное предприятие (производит и ремонтирует боевые вертолеты), военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» (занимается разработками в области ракетостроения) и Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (разрабатывает высокоточное оружие).

Согласно закону, запрещены поставки товаров, материалов и технологий, которые могут способствовать созданию оружия массового поражения и ракетной техники в Сирии, Иране и КНДР.

Также санкции введены против шести китайских и одной турецкой компании, а также нескольких физических лиц.

Американским государственным органам запрещено сотрудничать с внесенными в список организациями и лицами, а им нельзя закупать в США военное оборудование. Срок действия санкций – два года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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