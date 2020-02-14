Рыбинские школьники вышли в финал всероссийской научно-технической олимпиады

14.02.2020, 7:29, Новости

Теги: Образование, Технологии

Трое рыбинских школьников вышли в финал командной инженерной олимпиады школьников «Олимпиада Национальной технологической инициативы». Это старшеклассники школ №5, 26 и рыбинской Православной гимназии.

В олимпиаде Национальной технологической инициативы, которая в этом году проводится в пятый раз, приняли участие более 80 тысяч школьников со всей страны. Интеллектуальное состязание проходит по 24 направлениям, позволяющим одаренным в научно-технической области школьникам проявить себя. Двое рыбинцев представляли специальные проекты по профилю компьютерных разработок, еще один – по профилю наносистем и наноинженерии.

— Сейчас школьники готовятся к участию в финальном этапе. Он будет проходить на 24 площадках в зависимости от профиля в разных городах страны. Наши ребята поедут в Новосибирск и Владивосток, — рассказали в департаменте образования.

Олимпиаду НТИ проводит «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Российской венчурной компанией и Ассоциацией участников технологических кружков. Среди вузов организаторов и партнеров олимпиады НТИ – Московский, Санкт-Петербуржский, Томский Политехи, университет Иннополис, НГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сколтех, МФТИ, МИФИ, «Аэрофлот», «Роснано», «Роскосмос», ОАК, «Сухой».

Пресс-служба администрации города Рыбинска