ФСБ задержала финансиста ИГ в Подмосковье

14.02.2020, 10:37, Новости дня

В Подмосковье задержан финансист запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), собравший на нужды террористов более 25 млн рублей, сообщили в ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность одного из членов законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств на нужды террористической организации «Исламское государство»«, – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Выявлены «схема и механизмы финансирования боевиков, посредством которых было направлено более 25 млн рублей». В отношении мужчины возбудили уголовное дело о содействии терроризму.

В декабре в ФСБ сообщили, что в Дагестане исламист собирал деньги для запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство*» под прикрытием благотворительности, его задержали.



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