Пеле опроверг слухи о своей депрессии

14.02.2020, 10:31, Новости дня

Король футбола Эдсон Арантес ди Насименто, более известный, как Пеле, опроверг информацию о своей депрессии. Накануне сын трехкратного чемпиона мира Эдиньо сообщил, что отец пребывает в унынии.

79-летний бразилец рассказал, что "не собирается выходить из игры. Конечно, бывают дни удачные и не очень. Но я не впадаю в уныние и не веду затворнического образа жизни. Более того, я провел две фотосессии, а на ближайшее время у меня запланированы другие мероприятия", — приводит слова Пеле ТАСС.

Сын великого футболиста Эдсон Чолби Насименто или Эдиньо также дезавуировал свои слова, заявив, что его не так поняли. Ранее Эдиньо говорил, что Пеле впал в депрессию после неудачной операции на тазобедренном суставе, потому что не может самостоятельно передвигаться.



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