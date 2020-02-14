Украина увеличила закупку российского вина в 1,5 раза

14.02.2020, 10:31, Новости дня

Украина увеличила закупки российского вина в 2019 году в 1,5 раза в весовом выражении, а в деньгах закупки выросли также в 1,5 раза до суммы в 3,2 миллиона долларов, согласно таможенной статистики.

По данным Минсельхоза, Украина увеличила закупку вина из РФ в весовом выражении в 1,6 раза.

Украина давно остается крупнейшим покупателем российского вина, но такой рост поставок отмечен впервые. Теперь украинцы покупают 40 процентов российского вина, поставляемого за рубеж. Среди других крупнейших покупателей — Молдавия, Китай, Казахстан.

В целом в 2019 году РФ увеличила поставки за рубеж натурального виноградного вина на 28 процентов и в весе, и в деньгах — до 4,2 миллиона литров на сумму 9,5 миллиона долларов, приводит РБК данные статистики.