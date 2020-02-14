У компании Xiaomi есть смартфон с двумя экранами

14.02.2020, 10:31, Новости дня

Китайская компания Xiaomi активно занимается выпуском нового уникального смартфона.

Об этом сообщил известный инсайдер, который ранее неоднократно выдавал сведения, нашедшие подтверждение к моменту официального анонса гаджетов. В частности, новая модель смартфона от Xiaomi сможет похвастаться одновременно двумя экранами. Известно, что на основной поверхности дисплея не будет применяться никаких вырезов и отверстий, тогда как лицевая сторона практически полностью занята дисплеем.

На тыльной стороне смартфона расположится вспомогательный экран, над которым применен блок основной камеры. Более точные сведения об аппарате пока отсутствуют, тогда как разработчики умалчивают и сроки выхода устройства на мировой рынок.



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