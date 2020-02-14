14.02.2020, 10:31, Новости дня

Россияне в 2019 году чаще регистрировали браки и реже разводились, сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.

«Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными. Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тыс. браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тыс. – на 56 тыс. меньше, чем в 2018-м», – передает РИА «Новости» сообщение медиаофиса.

Новые семьи активно создают молодые люди в возрастной группе 25-29 лет. Численность россиян этой возрастной группы составляет 10,2 млн человек, в то время, как 20-24-летних граждан всего 7,1 млн

Лидером по количеству зарегистрированных браков стала Москва. В 2019 году в столице создано 79 тыс. 418 семей, что на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Одновременно в Москве зафиксировано и снижение количества разводов – до 42 тыс. 497. На втором месте по наибольшему количеству браков оказалась Московская область (54,4 тыс. по сравнению с 49,3 тыс. в 2018 году), на третьем – Санкт-Петербург (47 тыс. по сравнению с 44 тыс.), на четвертом – Краснодарский край (39,6 тыс. против 38,7 тыс.), на пятом – Ростовская область (26 тыс. против 25 тыс.).

Количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны: в Московской области – до 32 тыс. 622 случаев, Краснодарском крае – до 22 тыс. 512 случаев, Удмуртии – до 4 тыс. 492 случаев, Карелии до 2 тыс.839 случаев и в Чечне – до 1 тыс. 048 случаев.

Больше всего невест живет в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях. В этих регионах доля мужчин составляет 45% от всего населения.

«Женихов лучше искать в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае – здесь проживает наибольшее число мужчин от 16 и старше, не состоящих в официальном браке», – отметили в медиаофисе

Напомним, в декабре сообщалось, что в РФ зарегистрировали наименьшее количество разводов с начала века.