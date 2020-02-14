Компания Samsung выпустила новые полезные аксессуары

14.02.2020, 10:30, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung помимо выпуска флагманских смартфонов, также презентовала публике обновленные аксессуары.

В частности, пользователям предложены портативные зарядные устройства, а также зарядные адаптеры с двойными разъемами. Известно, что новый портативный аккумулятор имеет емкость 10 тысяч мАч, а также мощность составляет 45 Вт. Также производитель предусмотрел специальную панель, которая позволяет осуществлять беспроводную зарядку с мощностью 25 Вт.

К настоящему времени отсутствуют сведения о стоимости новых аксессуаров от компании Samsung, однако уже в следующем месяце они поступят в свободную продажу. Эксперты уверены, что девайсы окажутся крайне полезными и будут высоко оценены поклонниками бренда.