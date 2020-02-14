Решетова и Тимати впервые показали лицо сына

14.02.2020, 10:30, Новости дня

Модель Анастасия Решетова впервые показала фото своего сына Ратмира. Отец мальчика – рэпер Тимати.

"Вот такой у нас Тимурыч. На кого похож?" – подписала Решетова фото, опубликованное на странице в  Instagram.

Подписчики Анастасии начали обсуждать, на кого же из звездных родителей похож малыш.

На Тимура похож, прям очень.

Папин! Сладкий мужчина.

Мне кажется, на маму очень похож

На маму похож, но носик папин.

Некоторые уверены, что Ратмир похож на свою старшую сестру Алису. Девочке сейчас пять лет, ее мама – модель Алена Шишкова.

Мальчик родился 16 октября в столичной клинике. Раньше Тимати и Анастасия публиковали фотографии, на которых не было видно лицо малыша.



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