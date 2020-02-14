Пушков: К угрозам в адрес посла РФ в Турции надо отнестись серьезно

14.02.2020, 10:26, Новости дня

«Силу радикальных турецких группировок нельзя недооценивать, ведь именно их силами был убил Андрей Карлов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал заявление посла РФ в Турции Алексея Ерхова об угрозах в свой адрес после недавних событий в сирийском Идлибе.

«В Турции существуют силы радикального толка, которые очень негативно относятся к той роли, которую РФ играет в Сирии. Из Турции в свое время шла поставка оружия боевикам в Сирийскую арабскую республику. Турция долгое время была против пребывания президента Асада и нынешнего сирийского правительства у власти и, естественно, что в весьма сложных условиях в Турции силы, которые крайне недовольны действиями и ролью РФ в Сирии, периодически проявляют себя», – сказал сенатор Алексей Пушков.

Российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил об угрозах, поступавших в его адрес после обострения ситуации в сирийском Идлибе. «Не хочется, но процитирую некоторые из высказываний. «Прощайтесь с жизнью», «Никто не будет вас оплакивать», «Настало время вам сгореть» и все такое прочее», – цитирует российского посла РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что «все это уже один раз было – пять лет назад, и в СМИ, и в соцсетях, только вместо Идлиба был Алеппо», и закончилось это «самолетным кризисом» и злодейским убийством посла Андрея Карлова. Российское посольство в Анкаре сообщило в четверг об усилении защиты из-за поступающих угроз.

«Если посол Алексей Ерхов заявил, что ему поступают угрозы, то я полагаю, что они исходят именно из этих крайних группировок. Их силу с точки зрения возможности нанести вред нашим дипломатам я бы не стал недооценивать, потому что убийство нашего посла в Турции Андрея Карлова было осуществлено именно этими силами. Оно стало беспрецедентным случаем, ведь какие бы ни были отношения у РФ со многими странами, до такого никогда не доходило», – подчеркнул сенатор.

По его словам, убийство Андрея Карлова отразило степень крайности, до которой могут дойти люди, либо придерживающиеся радикальных настроений, либо те структуры, которые направляют и используют такого рода людей.

В ноябре 2018 года прокуратура Турции объявила о завершении расследования убийства Карлова. В октябре 2019-го суд в Анкаре освободил из-под стражи трех обвиняемых по этому делу.

В четверг стало известно, что Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. В тот же день Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом». Газета ВЗГЛЯД писала, что победы сирийской армии вызвали истерику у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.