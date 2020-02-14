Путин приказал увековечить память Лужкова. Его именем назовут Московский городской университет управления

14.02.2020, 10:24, Новости дня

Президент Владимир Путин своим указом рекомендовал мэрии Москвы увековечить память бывшего мэра города Юрия Лужкова, учитывая его значительный вклад «в становление российской государственности и развитие Москвы». Указ опубликован на портале правовой информации.

Президент приказал установить мемориальную доску на доме в Москве, где жил Лужков, и присвоить имя бывшего мэра Московскому городскому университету управления.

Чиновникам также рекомендовано задуматься о проведении иных мероприятий, связанных с увековечением памяти бывшего мэра.

Лужков занимал пост мэра Москвы больше 18 лет. После отставки осенью 2010 года он стал деканом факультета управления крупными городами Международного университета в Москве. Этот факультет был создан в 2002 году по его инициативе.

10 декабря в Мюнхене Лужков умер после операции. Его похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище.