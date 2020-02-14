Яна Поплавская поздравила всех с Днём влюблённых: «Любовь уравнивает людей»

14.02.2020, 10:21, Разное

Отечественная актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Яна Поплавская на странице в Instagram поздравила своих подписчиков с Днём влюблённых. Артистка отметила, что каждый человек на Земле мечтает о любви, и это чувство «всех уравнивает».

Недавнюю публикацию в соцсети Яна Поплавская посвятила Дню влюблённых, традиционно отмечающемуся 14 февраля. Актриса поделилась небольшим видео, в котором размещены совместные фото с возлюбленным, радиоведущим Евгением Яковлевым, а за кадром звучит лирическая композиция исполнителя и композитора Игоря Корнилова. В подписи к посту Поплавская поздравила всех своих подписчиков с праздником, написав, что «любовь уравнивает людей», так как для искреннего чувства не является помехой богатство и бедность, популярность, возраст или цвет кожи.

По мнению Яны Поплавской, любовь – великое чудо, посланное людям высшими силами, чтобы показать, насколько прекрасной может быть жизнь. Только любящие сердца способны преображать мир и озарять внутренним светом всё вокруг, даря радость избранникам и окружающим, резюмировала артистка.