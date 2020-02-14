В открытом доступе появился исходный код ядер смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro

14.02.2020, 10:21, Разное

Сразу после запуска продаж компания Xiaomi опубликовала исходный код ядер для смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro. Производитель надеется, что при наличии исходного кода независимые разработчики и энтузиасты будут разрабатывать собственные прошивки для нового флагмана Xiaomi.

Смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro приурочены к 10-летнему юбилею компании. Именно столько времени производитель находится на рынке мобильных устройств. Гаджеты получили 6,67-дюймовый AMOLED-экран с поддержкой разрешения Full HD+. За производительность системы отвечает однокристальный процессор Snapdragon 865, а также ОЗУ LPDDR5 объемом 8 Гб. Размер встроенной флэш-памяти UFS 3.0 составляет 128 Гб. Также смартфон поддерживает работу с 30-ваттной быстрой зарядкой, а емкость его батареи равняется 4780 мА•ч.

В основе главной камеры Xiaomi Mi 10 лежат четыре датчика изображения, главный из них имеет разрешение 108 Мп. Продвинутая версия устройства оснащена улучшенной камерой со стереодинамиками и поддержкой ночной съемки. Стоимость смартфона Xiaomi Mi 10 составила $570, Xiaomi Mi 10 Pro — $716.