Евгений Гурьев назвал «частью инфоатаки Запада» искажение фактов о Второй мировой войне

14.02.2020, 10:21, Разное

В последнее время некоторые страны Запада пересматривают ход и итоги Второй мировой войны. Историк Евгений Гурьев считает, что это — «часть инфоатаки» против России, использующейся для изменения «мирового мнения».
По словам историка, на текущий момент наблюдается очередной этап геополитического противостояния между разными государствами. Информационные войны существуют с древних времён, и в современном мире их «никто не отменял». Поэтому страны Запада и пересматривают итоги Второй мировой войны, пытаясь использовать искажение исторических фактов, как инструмент для манипуляции общественным мнением. В данном случае, как заметил Гурьев, это является «частью инфоатаки» против России, развязанной властями западных государств.

В Польше недавно принята резолюция, согласно которой СССР и Германия названы одинаково ответственными за начало Второй мировой, как «два тоталитарных государства». Российское Министерство иностранных дел считает документ доказательством принятого курса на искажение исторических фактов, а член Совета Федерации Алексей Пушков видит в нём «русофобию», информирует интернет-портал «Слово и Дело».



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Евгений Гурьев назвал «частью инфоатаки Запада» искажение фактов о Второй мировой войне

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