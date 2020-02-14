Первый серийный Ил-114-300 начали собирать в России

14.02.2020, 10:19, Новости дня

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«РСК «МиГ» на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям. Самолет создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК», – передает РИА «Новости» сообщение ОАК.

Там уточнили, что на нижегородском авиазаводе «Сокол» будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета, после чего они будут переданы для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы «ВАСО» и «Авиастар-СП» в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка будет осуществляться на Луховицком авиационном заводе имени П.А. Воронина.

«В 2019 году мы инвестировали более 400 млн рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса – одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня», – сказал гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что самолеты Ил-114 и глубоко модернизированная версия Ил-96 (Ил-96-300) совершат первые полеты в 2020 году.



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