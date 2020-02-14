Медсестра в Ухане отругала непослушных пациентов с коронавирусом

14.02.2020, 10:19, Новости дня

Чжан Юйцзы, старшая медсестра госпиталя «Фанцан» для лечения больных коронавирусом в Ухане, раскритиковала пациентов за непослушание и призвала их сотрудничать с медицинским персоналом ради общего дела. Видео обращения медсестры попало в Сеть и быстро распространилось среди пользователей.

Медсестра родом из автономного района Внутренняя Монголия в числе двух десятков тысяч медицинских работников со всей страны поехала в провинцию Хубэй для помощи в лечении коронавируса. Она посетовала на то, что пациенты с заболеванием в легкой форме совсем не сотрудничают с медиками, а только постоянно жалуются, что хотят домой.

«Давайте сосредоточимся на общем деле, приложим усилия, чтобы как можно раньше вернуться домой», – передает РИА «Новости» слова медсестры. Во время обращения к пациентам на ней был защитный костюм.

Она призвала обращаться к медикам и говорить, если самочувствие ухудшилось и нужны лекарства. «Поэтому, если вдруг что, сразу говорите нам. Хорошо?» – спросила она, в ответ прозвучали соглашающиеся голоса и аплодисменты.

Видео обращения медсестры быстро распространилось в Сети.

После этого с ней связался популярный в Китае стриминговый видеосервис Pear Video. Чжан Юйцзы сообщила, что работает медсестрой уже 13 лет, а в Ухань приехала вечером 8 февраля. Ее коллеги, которые начали работать там раньше, сообщили ей, что некоторые больные плюются в санитарном пункте. На следующее утро медсестра решила провести серьезную беседу с пациентами.

«Я сказала, что из Внутренней Монголии прилетели 100 медсестер, чтобы оказать вам медицинскую помощь. Если у вас возникают какие-то проблемы, сразу обращайтесь к нам – и мы поможем их решить», – сказала она, отметив, что прекрасно понимает пациентов, потому что у нее тоже «не всегда стабильное настроение» из-за защитного костюма, в котором порой трудно дышать.

«Но в этой особой ситуации необходимо сосредоточиться на общем деле, так мы сможем вместе дать отпор этой болезни, как можно быстрее выздороветь – и вместе вернемся домой», – подчеркнула она.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 63,8 тыс., из них 1380 человек скончались, 6723 излечились и выписаны из больниц.