Ургант поглумился над Собчак на всю страну

14.02.2020, 10:18, Разное

Популярность нового шоу Ксении Собчак на Первом канале начала расти за счет колких и недоброжелательных комментариев как от телезрителей, так и от коллег по цеху.

Так, телеведущий Иван Урнант очередной выпуск своей вечерней программы, которая выходит в эфир сразу после скандального «Док-Ток» от Собчак, решил начать с колкой шутки:

«Закончилось шоу «Док-Ток». Что, не заметили? А оно закончилось».

Далее в программе «Вечерний Ургант» ведущий продолжил обсуждать последние новости в стране. Он упомянул про свежую инициативу от Госдумы – запрет на работу водителями такси насильникам и убийцам. Как посчитал Ургант, такие люди могут не расстраиваться и найти себе работу в шоу «Док-Ток» – сниматься в качестве актеров в сюжетах.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 1 Мар 2019 в 2:08 PST

Новый проект Первого канала планировал ворваться в эфир с помпой. «Док-Ток» подавался, как абсолютно новый формат – обсуждение в студии резонансных тем и показ документальных фильмов. Первые три выпуска были про сестер Хачатурян. Но что-то пошло не так. Зрители разнесли новое шоу в пух и прах. Многие нашли сравнение передачи с уже имеющимися на ТВ – «Пусть говорят» и «Прямой эфир».

В четвертом выпуске «Док-Ток» Ксению Собчак сменил Александр Гордон. Но нет, журналистку не заменили. Просто так изначально и планировали продюсеры – у проекта будет два разных ведущих.