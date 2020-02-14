Первую партию флагманов Xiaomi Mi 10 раскупили всего за минуту

14.02.2020, 10:14, Новости дня

С сегодняшнего дня на китайском рынке начались продажи нового смартфона Xiaomi Mi 10, который официально презентовали накануне.

В компании заранее указывали, что первая партия устройств окажется ограниченной, что существенно отразилось на уровне продаж Xiaomi Mi 10. В частности, всего за 60 секунд была полностью распродана первая поступившая партия устройств, которые имеют общую стоимость порядка 28,6 миллионов долларов.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что повышенный интерес к флагманскому смартфону Xiaomi Mi 10 будет продолжаться достаточно долго, так как крупные торговые площадки продолжают принимать онлайн-заявки на покупку флагманского девайса. Пока в компании Xiaomi не называют сроки выхода второй партии смартфона Mi 10.



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