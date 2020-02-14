Microsoft разработал эмулятор Windows 10X

14.02.2020, 10:14, Новости дня

Известная корпорация Microsoft выпустила первую версию эмулятора, который создан с целью осуществления тестирования операционной системы Windows 10X.

Более подробные сведения о предстоящей платформе сообщили во время официального дебюта портативного компьютера Surface Neo, обладающего двумя экранами. В свою очередь, производитель умалчивает точные подробности об операционной системе, а также сроках ее выхода на рынок.

По доступному эмулятору платформы можно сделать вывод, что теперь ОС Windows 10 станет более упрощенной, чего и пытались добиться многочисленные пользователи. Вместе с тем пользоваться новой Windows 10Х станет возможным путем тачскрина, что предполагает ее использование на новых планшетах и прочих девайсах. Особенностью значится то, что платформа не поддерживает работу при помощи мыши.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Футбольные клубы выступили за увеличение числа команд в чемпионате РФ до 18

03.12 / В САП подтвердили задержание Онищенко

11.02 / «Мы 100% кого-то будем терять». Зеленский сообщил о конфликтах в команде президента

10.12 / В Удмуртии спасли запертого в квартире с телом матери двухлетнего ребенка

03.12 / Сергей Кириенко: Волонтерам доверяет 90 процентов населения России

10.12 / Региональные власти обеспечат жильем детей репрессированных

05.01 / Во Львове провели акцию в поддержку фигурантов дела об убийстве Шеремета

10.02 / В Москве задержали сообщников пранкера, имитировавшего приступ коронавируса

29.01 / Офис генпрокурора Украины предупредил о мошенниках, действующих от имени его руководства

30.01 / Французы захотели переехать в Крым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика