Microsoft разработал эмулятор Windows 10X

14.02.2020, 10:14, Новости дня

Известная корпорация Microsoft выпустила первую версию эмулятора, который создан с целью осуществления тестирования операционной системы Windows 10X.

Более подробные сведения о предстоящей платформе сообщили во время официального дебюта портативного компьютера Surface Neo, обладающего двумя экранами. В свою очередь, производитель умалчивает точные подробности об операционной системе, а также сроках ее выхода на рынок.

По доступному эмулятору платформы можно сделать вывод, что теперь ОС Windows 10 станет более упрощенной, чего и пытались добиться многочисленные пользователи. Вместе с тем пользоваться новой Windows 10Х станет возможным путем тачскрина, что предполагает ее использование на новых планшетах и прочих девайсах. Особенностью значится то, что платформа не поддерживает работу при помощи мыши.