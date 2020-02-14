Путин наградил Моргулова и Рябкова орденами Александра Невского

14.02.2020, 10:12, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении заместителей министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и Сергея Рябкова орденами Александра Невского.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу» президент также наградил орденом Дружбы заместителей министра иностранных дел Александра Панкина и Андрея Руденко, чрезвычайного и полномочного посла РФ в Саудовской Аравии Сергея Козлова и других сотрудников российского внешнеполитического ведомства.

За большие заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами РФ и Индонезии орденом Дружбы награжден председатель Демократической партии борьбы Индонезии Диах Пермата Мегавати Сетиавати Сукарнопутри.

Кроме того, за большой вклад в развитие ракетно- космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед отечеством I степени» генерального директора АО «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» Игоря Арбузова.



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Путин наградил Моргулова и Рябкова орденами Александра Невского

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